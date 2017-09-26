РИГА, 26 сен – РИА Новости. Инициатива президента Латвии Раймонда Вейониса по прекращению присвоения новорожденным статуса негражданина, которую Сейм отклонил на прошлой неделе, была выдвинута несвоевременно и, возможно, в будущем все же будет реализована, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

В Латвии из 2 миллионов человек порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать специальное заявление. Вейонис 12 сентября подал в Сейм законопроект, который предусматривал прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

"Каждому вопросу есть свое решение и свое время… Мы избегаем вопросов, которые могут повлиять на стабильность правительства и затруднить принятие бюджета… Он в настоящее время является приоритетной задачей и требует сплоченного правительства", — заявил Кучинскис в интервью телеканалу LTV во вторник.

Премьер не считает, что вопрос об отмене присвоения статуса негражданина детям может повлиять на национальную безопасность и что он закрыт навсегда. Но его рассмотрение, по мнению главы правительства, должно происходить в соответствующее время. Кучинскис не исключил, что к вопросу можно будет вернуться после принятия бюджета на следующий год.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.