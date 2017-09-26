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В мире

Россиянка о конфликте в турецком отеле: нас били до крови

15:5826.09.2017
(обновлено: 16:06 26.09.2017)
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© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурция. Архивное фотоТурция. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палаженко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Участница потасовки уральских туристов с персоналом отеля в Турции рассказала РИА Новости, что ссора вспыхнула из-за конфликта с барменом и переросла в избиение россиян сотрудниками: по ее словам, людей били до крови, а одному проломили голову битой.

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В то же время директор отеля Azura Deluxe Сонгюль Карджы ранее представила РИА Новости свою версию произошедшего: по ее словам, "гости были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно…, начали нападать на работников отеля и нецензурно выражаться". Карджы выразила сожаление из-за случившегося и отметила, что участвовавшие в конфликте россияне уже вернулись на родину.

По словам собеседницы агентства Алёны, в инциденте травмы получили шесть туристов из Верхней Пышмы. Она рассказала, что в ночь на воскресенье три семейные пары завершали свой отдых в Турции и решили проводить молодого человека, тоже россиянина, с которым они познакомились в отпуске.

Через некоторое время у россиян, как рассказывает Алена, возник конфликт с барменом, после которого тот, по словам собеседницы, начал вести себя агрессивно, "выпрыгивая из-за стойки". Попытка пожаловаться в администрацию, по словам россиянки, спровоцировала нападение сотрудников отеля: представитель "руководства отеля схватил нашего парня за шею". В итоге, россиян вытеснили на улицу.

"Нашей девушке разбили нос. Парень обнял ее, начал успокаивать. В это время его сзади ударили деревянной битой, проломили голову. Я стала привлекать внимание. В конце концов, они (сотрудники отеля) увидели кровь, увидели, что идет съемка, стали расходиться. Один из них, уходя, посмотрел мне в глаза и, улыбаясь, сказал: "Welcome to Turkey"", — заявила Алена.

Чемоданы возле аэропорта. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Власти Турции не подтвердили задержание россиянки в чемодане на границе
По ее словам, трое из шести пострадавших, девушка и двое мужчин, "получили более тяжелые травмы". У остальных – синяки, полученные от сотрудников гостиницы, когда те пытались отобрать у них телефоны, заявила собеседница.

Трое из их компании были абсолютно трезвые, а "остальные выпивали, так как провожали друга", отметила девушка. По ее заявлению, турки "специально отправили трезвых в полицию, а выпивших в больницу — кровь брали только у выпивших".

Комментарии директора отеля по этой ситуации, по словам собеседницы, "вводят в шок" — "они даже не понимают, с кем произошла драка и из-за чего".

Как уточнила Алена, после случившегося администрация отеля разрешила вернуться на полчаса в номера только женщинам, чтобы они забрали свои вещи. Собеседница утверждает, что уральцы обратились в ближайшее российское консульство в Турции, где, по ее словам, ограничились ответом, что их "заявка принята".

В то же время представитель генерального консульства России в Анталье заявлял РИА Новости накануне, что никаких обращений от участников конфликта на тот момент не поступало.

Алена добавила, что сейчас пострадавшие семьи думают, как отстаивать свои интересы с юридической стороны.

"Заявление (в российскую полицию) написано. Вчера вечером ребята обратились в полицию, им дали официальную бумагу для фиксации побоев. Сегодня они ездили и всё заполнили", — заключила она.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vadim Kadyrov
жалко лаптей
16:06
26.09.2017
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