МИД: ситуация в Ираке после референдума зависит от реакции Багдада

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Стабильность в регионе в связи с проведением референдума по независимости Иракского Курдистана может зависеть от реакции Багдада, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Не знаю. Это надо посмотреть, как будет реагировать центральное руководство в Багдаде", — сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума и дестабилизации ситуации в регионе в связи с ним.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.