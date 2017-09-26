МИД: ситуация в Ираке после референдума зависит от реакции Багдада

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Стабильность в регионе в связи с проведением референдума по независимости Иракского Курдистана может зависеть от реакции Багдада, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Не знаю. Это надо посмотреть, как будет реагировать центральное руководство в Багдаде", — сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума и дестабилизации ситуации в регионе в связи с ним.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.