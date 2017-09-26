Венгрия шантажирует Украину заявлением по евроинтеграции, считают в Раде

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар считает шантажом заявление Венгрии о блокировании евроинтеграционных стремлений Украины.
"На самом деле Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ред.) националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", — написала Сюмар в Facebook.
По ее мнению, Венгрии стоит позаботится об украинцах, а украинским дипломатам более активно отстаивать права украинцев в Венгрии.
В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что подписанный президентом Украины закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными.