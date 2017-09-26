Эксперт оценил последствия возможного ограничения полетов ВС России над США

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Возможное введение ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу может говорить о том, что США намерены и в дальнейшем ставить под сомнение дееспособность базовых соглашений в области контроля над вооружениями и военной деятельностью, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках договора по открытому небу.

"Возможные ограничительные меры Соединенных штатов Америки на полеты российских военных самолетов в рамках договора по открытому небу над территорией США будут означать подрыв Вашингтоном базовых соглашений в области контроля над вооружениями и военной деятельностью", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, договор предоставляет возможность мониторинга военной активности различных государств и является одним из важнейших соглашений, позволяющих снизить риск военного противостояния и конфликтов.

"К сожалению, мы наблюдаем, что на протяжении последнего времени США ведут курс на нарастание конфронтации с Российской Федерацией, и в случае если данное решение с рядом ограничений для России будет иметь место, можно ожидать и дальнейших аналогичных действий США", — отметил эксперт.

По словам Коротченко, рядом источников в Вашингтоне уже была анонсирована возможная приостановка США исполнения обязательств по отдельным пунктам договора о ракетах средней и меньшей дальности, что фактически будет означать его "развал и демонтаж".

"Россия отмечает ряд других опасных шагов США на международной арене, в том числе двойные стандарты в области борьбы с международным терроризмом. Что приводит, в том числе и к российским военным потерям в Сирии. Всё это укладывается в канву той политики, которая проводится по сдерживанию России, окружению её военными базами и информационных атак против нашей страны", — добавил Коротченко.

Эксперт считает, что исходя из принципов взаимности на все действия, которые в дальнейшем может произвести США, Россия даст абсолютно симметричный ответ.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.