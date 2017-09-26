В ЛНР обвинили Киев в усилении агрессии против мирных жителей Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (275)

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева обвинила Киев в усилении агрессии против мирных жителей Донбасса.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 76 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшую неделю.

"Подобные факты и события последних дней свидетельствуют о том, что ВС Украины усиливают агрессию на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры республики", — заявила Кобцева на брифинге.

По ее словам, украинские силовики регулярно нарушают объявленное в конце августа бессрочное "школьное" перемирие, обстреливая территорию ЛНР из запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения. Кобцева добавила, что эти случаи фиксируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Военные действия оказывают серьезное влияние и на экологическую безопасность. Поворот в сторону военной конфронтации повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия", — подчеркнула представитель ЛНР. Кобцева призвала Киев "немедленно выполнить свои международные обязательства" по минским соглашениям и подчеркнула, что в ЛНР не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта в Донбассе.