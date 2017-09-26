Россия и Лаос подписали дорожную карту по атомной энергетике

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Россия и Лаос по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Тхонглуна Сисулита подписали дорожную карту сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
Подписи под документом поставили заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Николай Спасский и заместитель министра энергетики Лаоса Синава Суфанувонг.
Во вторник председатель российского правительства Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Лаоса в подмосковной резиденции в Горках.