Россия и Лаос подписали дорожную карту по атомной энергетике

Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи. 26 сентября 2017

Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи. 26 сентября 2017

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Россия и Лаос по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Тхонглуна Сисулита подписали дорожную карту сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Николай Спасский и заместитель министра энергетики Лаоса Синава Суфанувонг.

Во вторник председатель российского правительства Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Лаоса в подмосковной резиденции в Горках.