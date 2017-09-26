Россия и Лаос подписали договор о выдаче осужденных к лишению свободы лиц

ГОРКИ, 26 сен – РИА Новости. Россия и Лаос подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Церемония подписания документов состоялась по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Тхонглуна Сисулита.
Всего по итогам российско-лаосских переговоров было подписано 7 документов.
В том числе, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для национальной системы противодействия легализации "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.