Россия и Лаос подписали соглашение о строительстве ГЭС "Секонг-5"

Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи. 26 сентября 2017

Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи. 26 сентября 2017

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Россия и Лаос подписали соглашение о строительстве гидроэлектростанции "Секонг-5" по итогам встречи премьер-министров двух стран.

Документ был подписан управляющим директором ООО "А-Рксьена" Игорем Дахиным и управляющим директором Electricite du Laos — Generation Public Company Раттаной Пратхумван.

В сентябре 2016 года ООО "Интер РАО — Инжиниринг", "А-Рксьена" и Electricite du Laos — Generation Public Company подписали меморандум по проекту строительства ГЭС "Секонг-5" установленной мощностью 330 МВт. Ориентировочная стоимость проекта — 800 миллионов долларов.

Сообщалось, что строительство продлится, вероятно, около пяти лет. В возведении станции предполагается использовать российское оборудование, в частности, турбины.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики. Документ был подписан главой Минэнерго России Александром Новаком и министром энергетики и горнодобывающей промышленности Лаоса Кхаммани Интхиратом.

Министр транспорта РФ Максим Соколов также подписал соглашение о воздушном сообщении между РФ и Лаосом с министром общественных работ и транспорта Лаоса Бунтяном Синтхавонгом.