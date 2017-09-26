Россия и Лаос подписали соглашение о строительстве ГЭС "Секонг-5"

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Россия и Лаос подписали соглашение о строительстве гидроэлектростанции "Секонг-5" по итогам встречи премьер-министров двух стран.
В сентябре 2016 года ООО "Интер РАО — Инжиниринг", "А-Рксьена" и Electricite du Laos — Generation Public Company подписали меморандум по проекту строительства ГЭС "Секонг-5" установленной мощностью 330 МВт. Ориентировочная стоимость проекта — 800 миллионов долларов.
Сообщалось, что строительство продлится, вероятно, около пяти лет. В возведении станции предполагается использовать российское оборудование, в частности, турбины.
Министр транспорта РФ Максим Соколов также подписал соглашение о воздушном сообщении между РФ и Лаосом с министром общественных работ и транспорта Лаоса Бунтяном Синтхавонгом.