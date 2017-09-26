В метро Лондона прогремел взрыв

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В лондонском метро произошел взрыв малой мощности, передает агентство Sputnik International.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 26 сентября 2017 г.

По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

Идет эвакуация. Данных о пострадавших нет.