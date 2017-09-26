Генпрокурор Каталонии распорядился изымать бюллетени и урны для голосования

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада отдал распоряжение правоохранительным органам автономного сообщества изымать урны, бюллетени и списки избирателей 1 октября, в день проведения референдума о независимости.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra получили распоряжение от каталонского генпрокурора, согласно которому они также должны "устанавливать личности ответственных" лиц на участках и информировать их, что "они не могут предоставлять центры" для проведения голосования. Согласно инструкциям, сотрудники правоохранительных органов должны взять показания у этих лиц в качестве свидетелей и потребовать документацию, связанную с голосованием.

Между тем Женералитет начал отправлять уведомления членам избирательных участков, сообщила Марта Ровира, представитель коалиции "Вместе за да", которая выступает за независимость автономного сообщества от Испании. "Некоторые уведомления приходят, но пока не все дошли", — сказала она в интервью Ràdio Flaixbac. Всего их должно быть 55 тысяч.

Ранее Гражданская Гвардия изъяла 45 тысяч уведомлений, которые власти Каталонии собирались направить членам комиссий. Гражданская Гвардия закрыла или закроет в течение ближайшего времени в общей сложности 140 сайтов с информацией о голосовании 1 октября. Во вторник был заблокирован сайт общественной организации Каталонская национальная ассамблея, которая активно поддерживает проведение голосования и собирает митинги протеста против действий испанских властей. Сайты закрыты по распоряжению судебных органов.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.