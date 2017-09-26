Генпрокурор Каталонии распорядился изымать бюллетени и урны для голосования

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада отдал распоряжение правоохранительным органам автономного сообщества изымать урны, бюллетени и списки избирателей 1 октября, в день проведения референдума о независимости.
Между тем Женералитет начал отправлять уведомления членам избирательных участков, сообщила Марта Ровира, представитель коалиции "Вместе за да", которая выступает за независимость автономного сообщества от Испании. "Некоторые уведомления приходят, но пока не все дошли", — сказала она в интервью Ràdio Flaixbac. Всего их должно быть 55 тысяч.
Ранее Гражданская Гвардия изъяла 45 тысяч уведомлений, которые власти Каталонии собирались направить членам комиссий. Гражданская Гвардия закрыла или закроет в течение ближайшего времени в общей сложности 140 сайтов с информацией о голосовании 1 октября. Во вторник был заблокирован сайт общественной организации Каталонская национальная ассамблея, которая активно поддерживает проведение голосования и собирает митинги протеста против действий испанских властей. Сайты закрыты по распоряжению судебных органов.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.