Представитель ЛНР в Минске заявил о давлении украинской прокуратуры

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник заявил во вторник РИА Новости, что украинская прокуратура пытается оказать на него давление.

Ранее украинские СМИ сообщили, что прокуратура Луганской области объявила Мирошника в розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, связанных с событиями в Донбассе.

"Заявление прокуратуры о том, что меня разыскивают, как минимум выглядит странным. Я каждые две недели в Минске встречаюсь с представителями Киева, удивительно, что об этом не знает прокуратура. Этот выпад правоохранителей Киева — не что иное, как попытка давления на члена переговорной группы в Минске, что само по себе противоречит пункту 12 Протокола от 5 сентября 2014 года, который гарантирует безопасность всем участникам переговоров", — сказал Мирошник.