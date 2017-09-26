В ЛНР сообщили об обнаружении двух крупных тайников с наркотиками

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили два крупных схрона с марихуаной близ линии соприкосновения в Донбассе общим весом более 300 килограммов, сообщили журналистам во вторник представители МВД и Генпрокуратуры ЛНР.
По словам начальника управления уголовного розыска МВД ЛНР Михаила Ваховского, организатором схрона оказался местный житель. По данным МВД, в тайнике обнаружили более 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также семь килограмм взрывчатого вещества пластит. "В настоящее время данный гражданин задержан. Он дал признательные показания. Сотрудниками полиции осуществляется проверка задержанного на предмет причастности к деятельности украинских диверсионно-разведывательным группам. Также проверяются связи на территории, подконтрольной Украине", — сказал журналистам Ваховский.
Северин уточнил, что в случае сбыта изъятого наркотического средства на "черном рынке" (около 230 килограммов — ред.) незаконная выручка могла составить около 20 миллионов рублей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.