В ЛНР сообщили об обнаружении двух крупных тайников с наркотиками

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили два крупных схрона с марихуаной близ линии соприкосновения в Донбассе общим весом более 300 килограммов, сообщили журналистам во вторник представители МВД и Генпрокуратуры ЛНР.

"Двадцать пятого сентября 2017 года в результате проведения операции "Антитеррор" в селе Приветное Славяносербского района сотрудниками МВД ЛНР был выявлен тайник. Всего сотрудниками полиции изъято 11 мешков с марихуаной общим весом 78 килограммов", — сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

По словам начальника управления уголовного розыска МВД ЛНР Михаила Ваховского, организатором схрона оказался местный житель. По данным МВД, в тайнике обнаружили более 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также семь килограмм взрывчатого вещества пластит. "В настоящее время данный гражданин задержан. Он дал признательные показания. Сотрудниками полиции осуществляется проверка задержанного на предмет причастности к деятельности украинских диверсионно-разведывательным группам. Также проверяются связи на территории, подконтрольной Украине", — сказал журналистам Ваховский.

Также в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что ранее нашли на чердаке нежилого дома в Приветном около 230 килограммов марихуаны. По словам представителя ведомства Дмитрия Северина, в 2014 году украинские силовики в этом районе "занимались незаконным культивированием наркосодержащих растений конопли, после чего изготавливали из нее наркотическое средство каннабис (марихуана)".

Северин уточнил, что в случае сбыта изъятого наркотического средства на "черном рынке" (около 230 килограммов — ред.) незаконная выручка могла составить около 20 миллионов рублей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.