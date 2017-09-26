Силовики выпустили около 40 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили за сутки по самопровозглашенной Донецкой народной республике почти 40 мин, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении по прилегающим районам восьми населенных пунктов были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметра и 13 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Безсонов.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении силовики выпустили четыре мины. Огонь на горловском направлении велся из гранатометов и стрелкового оружия.