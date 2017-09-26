Пучдемон хочет призвать Испанию и Европейский союз к диалогу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что в случае, если каталонцы на референдуме 1 октября проголосуют за независимость, власти региона не сразу объявят об отделении, в первую очередь они призовут Испанию и Европейский союз к диалогу.
"Первое, что произойдет (в случае победы сторонников независимости – ред.), – это призыв к диалогу с испанским государством и, конечно, с Европейским союзом", — заявил Пучдемон в эфире французского телеканала LCI.
Власти испанской Каталонии 1 октября планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.