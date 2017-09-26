Пучдемон хочет призвать Испанию и Европейский союз к диалогу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что в случае, если каталонцы на референдуме 1 октября проголосуют за независимость, власти региона не сразу объявят об отделении, в первую очередь они призовут Испанию и Европейский союз к диалогу.

"Первое, что произойдет (в случае победы сторонников независимости – ред.), – это призыв к диалогу с испанским государством и, конечно, с Европейским союзом", — заявил Пучдемон в эфире французского телеканала LCI.

Он подчеркнул, что каталонские власти хотят, чтобы процесс отделения региона был максимально согласованным. "Конечно, мы взяли на себя обязательства опираться на результаты. Если население Каталонии захочет стать независимым государством, очевидно, Каталония начнет свой независимый путь. Но, прежде всего, мы хотим, чтобы этот процесс был согласованным, чтобы был диалог и соглашение с Испанией… То есть ключевым представляется то, чтобы 2 октября Испания смогла услышать этот призыв к диалогу, чтобы согласовать, как провести этот переход", — добавил Пучдемон.

Власти испанской Каталонии 1 октября планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Женералитет настаивает, что референдум состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают к "постоянной мобилизации".