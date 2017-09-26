В Иране прошли митинги в поддержку референдума в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тысячи курдов в разных городах Ирана провели митинги в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.

Как передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс , демонстрации прошли в понедельник вечером в городах Бане, Секкез, Санандай. Отмечается, что видеозаписи, на которых были показаны массовые акции, появились в интернете.

Агентство также отмечает, что государственное телевидение Ирана сообщило о митингах, что стало неожиданностью, так как страна выступила против референдума.

Референдум состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.