В Иране прошли митинги в поддержку референдума в Иракском Курдистане

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тысячи курдов в разных городах Ирана провели митинги в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.
Агентство также отмечает, что государственное телевидение Ирана сообщило о митингах, что стало неожиданностью, так как страна выступила против референдума.
Референдум состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.