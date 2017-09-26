Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Петри намерена выйти из партии

БЕРЛИН, 26 сен – РИА новости. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии", главный кандидат политической силы на выборах в бундестаг Фрауке Петри заявила о планах покинуть партию.

"Понятно, что этот шаг последует", — сказала Петри журналистам в Дрездене, ее цитирует телеканал N-24.

Позднее о намерении покинуть партию и оставить пост председателя фракции АдГ в земельном парламенте Северного Рейна-Вестфалии сообщил муж Петри Маркус Претцель.

На пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Берлине, Петри неожиданно заявила об отказе войти в парламентскую фракцию "Альтернативы". После этого она покинула мероприятие.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Альянс ХДС/ХСС получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее 311), СДПГ — 153 (ранее 193). "Альтернатива для Германии" впервые войдет в парламент и сразу сформирует третью по величине фракцию (94 кресла).