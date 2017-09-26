Король Испании в преддверии референдума в Каталонии призвал к диалогу

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI призвал к "диалогу для решения проблем" в преддверии намеченного властями Каталонии референдума о независимости, который не признает испанское правительство и который противоречит конституции.

"Обмен идеями способствует поиску решений проблем. Ответ, который мы даем, оздоравливает наше государство и стабильность нашей демократии", — заявил глава государства на открытии международной встречи предпринимательских организаций ISBTT в Мадриде.

Период последних 40 лет – после восстановления в Испании демократии – он назвал "успешной главой в истории Испании".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.