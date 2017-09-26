Представитель МИД Северной Кореи проведет переговоры в Москве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Руководитель отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ки прибудет во вторник в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР в РФ.

"Приезжает сегодня, во вторник", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник или в среду состоится встреча Чо Сон Ки с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.