В Сирии готовы обсудить самоуправление курдских территорий в стране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сирийские власти готовы обсуждать с курдами САР вопрос самоуправления после завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в интервью телеканалу RT глава МИД Валид Муаллем.

Федерация Северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

"В Сирии они хотят своеобразную форму самоуправления в границах Сирийской Арабской Республики, это можно обсудить на переговорах, путем диалога. Когда мы покончим с ИГ*, то сможем сесть за стол переговоров с нашими гражданами-курдами и прийти к взаимопониманию относительно будущего", — заявил Муаллем.

Министр заявил, что Сирия сейчас пишет "последнюю главу кризиса".

В конце июля учредительное собрание самопровозглашенной курдами Федерации Северной Сирии сообщило о планах провести с сентября по январь ряд выборов, от муниципальных до парламентских — в Демократический конгресс своей федерации.

*Террористическая организация, запрещенная в России