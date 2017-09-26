Глава МИД Венгрии заявил, что Киев может забыть о европейском будущем

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Петра Порошенко за то, что он подписал закон "Об образовании".

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Сийярто называет действия украинского президента в этой ситуации "позорными и постыдными".

"До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", — говорится в заявлении Сийярто.

Министр подчеркнул, что в будущем Киев непременно пострадает из-за принятого закона.

В начале сентября Верховная рада одобрила законопроект "Об образовании", который предполагает полный отказ от преподавания на любых языках, кроме украинского, к 2020 году, 25 сентября Порошенко его подписал.

Сийярто уже высказывался против этого закона, отметив, что он ударит по венграм, проживающим на Украине. С точки зрения главы венгерской дипломатии, Киев этим законом нарушает права меньшинств, что совершенно неприемлемо для страны, которая собирается сближаться с Европой.