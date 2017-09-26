В Китае произошло крупное ДТП с участием грузовика и трех микроавтобусов

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Двенадцать человек погибли, 11 пострадали в результате столкновения грузовика с тремя микроавтобусами на скоростном шоссе в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает телеканал CCTV.

Авария произошла утром во вторник в 8.34 по местному времени (3.34 мск) на скоростном шоссе Пекин-Гонконг-Макао, когда грузовик врезался в разделительное заграждение на шоссе. После чего грузовик выскочил на встречную полосу и столкнулся с тремя микроавтобусами.

Водитель грузовика задержан и находится на допросе в полиции, ведется расследование. Все пострадавшие были доставлены в больницы, один человек находится в критическом состоянии.