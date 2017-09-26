В Кремле прокомментировали новый закон об образовании на Украине

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Порошенко ранее подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры на Украине.

"Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины (…) Безусловно, (у нас) также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция в Кремле на данный документ и есть ли опасения по поводу того, как он может отразиться на правах нацменьшинств на Украине.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.