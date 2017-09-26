В Кремле прокомментировали новый закон об образовании на Украине

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины (…) Безусловно, (у нас) также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция в Кремле на данный документ и есть ли опасения по поводу того, как он может отразиться на правах нацменьшинств на Украине.
В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.