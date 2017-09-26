Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани референдум в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тема референдума о независимости в Иракском Курдистане обсуждалась в понедельник во время телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким и иранским коллегами Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Традиционно Кремль не раскрывает детали разговоров, отметил Песков.

"Тема действительно затрагивалась в ходе телефонных разговоров. В данном случае позиция России не претерпела каких-либо изменений. Мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе и урегулирования тех критических проблем, которыми этот регион изобилует", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить, обсуждалась ли тема референдума в Иракском Курдистане лидерами трех стран.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.