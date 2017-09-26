В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с референдумом в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия не вмешивается во внутренние дела Испании, внимательно следит за ситуацией с референдумом о независимости в испанской Каталонии, но не намерена ее комментировать, заявила во вторник еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль.

"Еврокомиссия не имеет компетенции вмешиваться во внутренние дела. Мы внимательно следим за тем, что происходит на данном этапе, но не даем комментариев", — сказала она журналистам в Брюсселе.

Власти испанской Каталонии 1 октября планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Женералитет настаивает, что референдум состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают к "постоянной мобилизации".