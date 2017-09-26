В Киеве надеются на получение оружия из США и Канады

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что Киев сможет получить для своих военных в Донбассе и американское, и канадское оружие.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было. В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

"Со всех наших встреч, которые мы проводили в США… мы понимаем, что… полностью поддерживается предоставление оружия Украине", — сказала Климпуш-Цинцадзе во вторник журналистам, ее слова транслировал телеканал "112. Украина".

Она выразила мнение, что "решение будет принято президентом Трампом и мы будем иметь возможность защитить своих военных". В частности, по ее словам, речь может идти об американских радарах дальнего действия.

Кроме того, как сообщается на сайте правительства, вице-премьер во вторник встретилась с членами постоянного комитета по вопросам национальной обороны палаты общин парламента Канады. Речь шла об украино-канадских отношения и перспективы расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Она подчеркнула важность оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году, и выразила надежду, что Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы наше государство могло получить канадское автоматическое огнестрельное оружие для защиты своих границ", — говорится в сообщении.

Ранее, в минувшую пятницу, Порошенко заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера. А внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога сказал, что Киеву пора перестать надеяться на поставки летального оружия из США и Канады: они никогда не начнутся, ведь мир "не живет только украинскими проблемами".