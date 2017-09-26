Возможное ограничение для России на наблюдательные полеты над США (6)

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон хочет ограничить полеты российской военной авиации над США в рамках Договора по открытому небу. Об этом изначально сообщила Wall Street Journal, а позже подтвердили в российском МИД.

По данным издания, ограничение станет своеобразным ответом "запрету Кремля на пролет над Калининградом". В рамках Договора дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом", — добавляет газета.

Сообщается, что меры могут коснуться территорий над Аляской и Гавайями. "Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор", — цитирует издание неназванного американского высокопоставленного чиновника.

Ожидается, что делегация США объявит о новых ограничения во вторник в Вене, на встрече консультативной комиссии Договора по открытому небу.

Представители 23 государств 24 марта 1992 года в Хельсинки подписали Договор по открытому небу. Россия ратифицировала его спустя девять лет. Участники договора могут проводить облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Реакция МИД

В МИД сразу прокомментировали сообщения о планах Вашингтона. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаила Ульянова, в ведомстве знают о решении ограничить полеты.

По его словам, эта мера может вступить в силу с января будущего года. При этом претензии в адрес России Ульянов назвал "необоснованными".

"На самом деле договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки", — подчеркнул дипломат.

Он не исключил, что Москва предпримет ответные меры после изучения действий американской стороны.

"Естественно, мы должны будем изучить те решения, которые приняты американской стороной, с участием наших военных", — сказал Ульянов.

"Ложка дегтя"

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ограничение не нанесет никакого вреда России.

По его словам, это добавит очередную "ложку дегтя" в российско-американские отношения.