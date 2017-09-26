МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон хочет ограничить полеты российской военной авиации над США в рамках Договора по открытому небу. Об этом изначально сообщила Wall Street Journal, а позже подтвердили в российском МИД.
Сообщается, что меры могут коснуться территорий над Аляской и Гавайями. "Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор", — цитирует издание неназванного американского высокопоставленного чиновника.
Ожидается, что делегация США объявит о новых ограничения во вторник в Вене, на встрече консультативной комиссии Договора по открытому небу.
Представители 23 государств 24 марта 1992 года в Хельсинки подписали Договор по открытому небу. Россия ратифицировала его спустя девять лет. Участники договора могут проводить облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
Реакция МИД
В МИД сразу прокомментировали сообщения о планах Вашингтона. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаила Ульянова, в ведомстве знают о решении ограничить полеты.
"На самом деле договор очень сложный, его положения не всегда однозначно можно интерпретировать, поэтому нужно искать компромиссы, развязки", — подчеркнул дипломат.
Он не исключил, что Москва предпримет ответные меры после изучения действий американской стороны.
"Естественно, мы должны будем изучить те решения, которые приняты американской стороной, с участием наших военных", — сказал Ульянов.
"Ложка дегтя"
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что ограничение не нанесет никакого вреда России.
По его словам, это добавит очередную "ложку дегтя" в российско-американские отношения.