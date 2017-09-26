"Как детский велосипед": Кадыров восхитился белорусскими "МАЗами"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о посещении Минского автомобильного завода и поделился впечатлениями от ходовых и технических испытаний спецмашин "МАЗ", управление которыми он сравнил с детским велосипедом.
"Я имел удовольствие провести ходовые и технические испытания спецмашин "МАЗ"! Вот это класс! Этот монстр слушается водителя как детский велосипед. Лёгок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон", — написал Кадыров в Instagram.
Глава Чечни подчеркнул, что испытания спецмашин не являлись главной целью его визита на завод. В ходе поездки обсуждались детали сотрудничества. "Выбор техники и условия приобретения дают возможность для налаживания взаимовыгодных связей" — отметил он.