"Как детский велосипед": Кадыров восхитился белорусскими "МАЗами"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске. 25 сентября 2017

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске. 25 сентября 2017

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о посещении Минского автомобильного завода и поделился впечатлениями от ходовых и технических испытаний спецмашин "МАЗ", управление которыми он сравнил с детским велосипедом.

Кадыров написал в соцсети Instagram, что в ходе визита в Белоруссию посетил Минский автомобильный завод. Он сообщил, что руководство завода ознакомило его с большим количеством техники, и подчеркнул, что "глубоко заблуждаются те, кто до сих пор думает, что МАЗ до сих пор собирает только "Буйволы" и "Медведи".

"Я имел удовольствие провести ходовые и технические испытания спецмашин "МАЗ"! Вот это класс! Этот монстр слушается водителя как детский велосипед. Лёгок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон", — написал Кадыров в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 26 2017 в 12:25 PDT

Глава Чечни подчеркнул, что испытания спецмашин не являлись главной целью его визита на завод. В ходе поездки обсуждались детали сотрудничества. "Выбор техники и условия приобретения дают возможность для налаживания взаимовыгодных связей" — отметил он.