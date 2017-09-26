Источник: Мэй и Туск обсудят вопрос о переходном периоде после Brexit

ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости, Мария Табак. Предложение британского премьера Терезы Мэй о двухлетнем переходном периоде после Brexit станет ключевой темой её сегодняшних переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой встречи.

Мэй во вторник примет Туска в своей резиденции на Даунинг-стрит.

"Предложение о двухлетнем переходном периоде станет главной темой сегодняшних переговоров. Это принципиальный момент, очень важный для обеих сторон. Но, конечно, Мэй и Туск обсудят и другие вопросы. Будущее торговое соглашение и вопросы выплат после Brexit – это тема, которую никак не обойти. Но премьер наверняка вернется и к своему предложению о заключении соглашения о безопасности", — сказал собеседник агентства.

Переговоры Мэй и Туска пройдут параллельно с четвертым раундом переговоров по Brexit в Брюсселе.

В минувшую пятницу Мэй выступила в итальянской Флоренции с большой речью, посвященной отношениям Великобритании и ЕС после Brexit. Среди ключевых предложений британского премьера — двухлетний период имплементации договоренностей с Евросоюзом по Brexit, новое соглашение в сфере безопасности и "беспрецедентное" торговое соглашение.

Представитель канцелярии премьера заявила во вторник РИА Новости, что не знает, о чем пойдет речь на встрече Мэй и Туска.