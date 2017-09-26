Число беженцев-рохинджа в Бангладеш превысило 436 тысяч человек

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. 2 сентября 2017

ЖЕНЕВА, 26 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш за три недели превысило 436 тысяч человек, сообщил на брифинге пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.

"УВКБ ООН призывает удвоить гуманитарную помощь в Бангладеш. Это связано с озабоченностью о возможном ухудшении ситуации для порядка 436 тысяч рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы за последний месяц", — сказал он.

Ранее сообщалось, что ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. С 25 августа Мьянму покинуло свыше 400 тысяч рохинджа. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше

Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>



