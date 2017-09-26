Мэттис рассказал, как США будут сдерживать КНДР

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены продолжать усилия по сдерживанию КНДР "как можно дольше" в сфере дипломатии.

"Мы продолжаем поддерживать дипломатические меры в ООН, вы были свидетелями единогласного принятия резолюции в Совете безопасности ООН, которая увеличивает экономическое и дипломатическое давление на Север (Северную Корею — ред.). Мы сохраняем способность сдерживать опасные угрозы со стороны КНДР, но также поддерживать наших дипломатов в таком ключе, чтобы сохранять это как можно дольше в сфере дипломатии", — заявил Мэттис после переговоров с индийской коллегой Нирмалой Ситхараман в Нью-Дели.

Он добавил, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы "решить это дипломатическим путем". По его словам, президент Дональд Трамп "дал это ясно понять".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.