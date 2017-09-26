В Европарламенте рассказали, как прошел референдум в Иракском Курдистане

ЭРБИЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана был организован на высоком уровне и прошел без нарушений, заявил депутат Европарламента от Австрии Франц Обермайер, который присутствовал на голосовании в качестве наблюдателя.
Референдум состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.
"Курдистан вынес решение… В этом принцип демократии — чтобы люди сами определяли своё будущее", — подытожил он.
Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.