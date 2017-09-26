Референдум противоречит международному праву, заявил каталонский депутат

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Голосование в Каталонии 1 октября по вопросу независимости от Испании не соответствует нормам международного права, а также нарушает конституцию Испании и Статут Каталонии, считает депутат парламента автономного сообщества от Каталонской соцпартии Ферран Педрет (Ferran Pedret).

"Референдум не соответствует международным стандартам ни в плане избирательных процессов, ни рекомендациям Венецианской комиссии (орган, подчиняющийся Совету Европы). Он лишен минимальных и элементарных гарантий демократического процесса", — заявил политик РИА Новости.

Голосование 6 сентября в каталонском парламенте, когда был принят так называемый "закон о референдуме", он считает нелегитимным. "Большинство депутатов парламента, которые (в силу особенностей каталонского законодательства о выборах – ред.) не представляют большинство населения Каталонии, пытается сделать одновременно две вещи. Первое: провести референдум об отделении Каталонии от остальной Испании — на что у них нет прав, у них нет договоренностей с государственными институтами. Второе: уничтожить законность конституции и Статута автономии", — заявил Педрет.

Депутат считает, что при голосовании абсолютное большинство, представленное коалициями "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства" (CUP), нарушило права остальных депутатов законодательного органа. "Были попраны гарантии, которые должны существовать при всех демократических процедурах, гарантии, относящиеся к таким особым ситуациям, как полная или частичная реформа конституции Испании и Статута автономии, созыв референдума", — добавил он.

Педрет также считает, что каталонское правительство не должно было втягивать мэров в проведение незаконного референдума без демократических гарантий, поскольку "изначально понимало, что проведение референдума будет заморожено Конституционным судом".

Представитель соцпартии признает, что причиной конфликта стало нежелание двух сторон – как каталонских властей, так и испанского правительства – пытаться найти выход из тупиковой ситуации. "Между Женералитетом и правительством Испании не было диалога и не хватило политической воли, чтобы прийти к приемлемым решениям. В разрешении этой проблемы не может быть победителей и проигравших. Надо договариваться и приходить к соглашениям, которые бы отвечали интересам большинства жителей Каталонии и всей Испании. Мы не готовы смириться с лобовым столкновением поездов и призываем политических лидеров к ответственности, чтобы избежать роста напряженности", — сказал депутат.

Одним из таких способов "избежать столкновения поездов" социалисты считают комиссию в испанском парламенте, которая займется обсуждением каталонского вопроса и разработкой предложений по конституционной реформе. Сами социалисты считают, что идеальной моделью для Испании могло бы стать федеративное государство, при котором полномочия автономных властей будут расширены.

По мнению Педрета, именно идея федерализма может стать тем инструментом, который позволит достичь компромисса в разрешении каталонского вопроса.

Согласно опросам Центра изучения мнения (CEO), число сторонников независимости Каталонии на настоящий момент составляет 34,7%, в то время как в 2013 году достигало 48,5%. "Но если вопрос ставится о выборе между сохранением статус-кво, отделением и "третьим вариантом" (например, усиление роли самоуправления в Каталонии или федерализм), то выигрывает как раз промежуточный вариант. Его выбирают даже те, кто в случае всего двух вариантов – разрыв с Испанией или статус-кво — выбирают независимость", — говорит депутат.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.