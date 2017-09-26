В ДНР опровергли информацию о возможной утечке аммиака под Горловкой

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня опровергло информацию украинских СМИ о возможной утечке аммиака под Горловкой в Донбассе.

Ранее в украинских СМИ появилась информация об угрозе экологической безопасности в связи с возможной утечкой аммиака из резервуара насосной станции магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса", расположенного в нейтральной зоне недалеко от донецкой Горловки.

По словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, в республике получили письмо от киевской стороны, где выражалась озабоченность этой информацией. "В письме… сообщается, что на территории насосной станции №14 магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в резервуарах якобы остается 300 тонн аммиака, который невозможно откачать из-за конструктивных особенностей", — заявил журналистам Якубов.

Также в письме отмечается, что в случае утечки аммиака будет поражена зона радиусом восемь километров, добавил руководитель представительства ДНР.

Якубов опроверг эту информацию. "Еще в 2015 году директор "Укрхимтрансаммиак" (Виктор) Бондик заявил, что все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности выполнены: секция трубопровода протяженностью 15 километров от "Стирола", включая насосную станцию, полностью освобождена от аммиака", — отметил Якубов.

Он призвал жителей Донбасса "не реагировать на подобные информационные провокации".

Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" — наиболее мощный в мире, проходит по территории России и Украины, в том числе через Донбасс. Эксплуатацию участка на подконтрольной Киеву территории осуществляет предприятие "Укрхимтрансаммиак". Одна из секций трубопровода протяженностью 15 километров идет от химзавода "Стирол", расположенного в подконтрольной ДНР Горловке, к насосной станции №14, находящейся вблизи нейтральной зоны. Общая протяженность одной из веток, отходящей от основного трубопровода, которая проходит по территории Донецкой области — 140 километров.