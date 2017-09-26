В МИД рассказали, чем опасны поставки американского оружия на Украину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поставки летального оружия США на Украину могут грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Такое решение будет однозначно попыткой подлить масла в огонь, как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен. Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации. Ничего такого не происходит на Украине сейчас, чтобы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".