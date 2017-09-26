МИД прокомментировал возможный пересмотр соглашения по Ирану

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Возможный пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана может резко обострить ситуацию в регионе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, если "США пойдут по этому пути, то это будет очень не хороший пример для Северной Кореи".

"Я думаю, это резко обострит ситуацию в регионе", — сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", подчеркнув, что подобное развитие ситуации для Москвы "неприемлемо".

Он подчеркнул, что в случае наличия подозрений, что какая-то из сторон не соблюдает соглашения, существует соответствующая процедура.

"Но повторяю: оснований для задействования этой процедуры в настоящее время мы не видим", — добавил Ульянов.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.