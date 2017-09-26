МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва готова к диалогу с США по снятию всех озабоченностей вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, в Москве обратили внимание, что "в последнее время целый ряд западных аналитиков стали задаваться вопросом — а не связана ли пропагандистская кампания, начатая Вашингтоном, с тем, что американская сторона готовит почву для собственного выхода из этого соглашения?"

"Я не могу дать ни позитивного, ни негативного ответа на этот вопрос. Но то, что такие мысли стали у некоторых аналитиков появляться, достаточно симптоматично", — отметил Ульянов.

"Нынешнее состояние дел вокруг договора ненормально, и на самом деле эту ситуацию можно быстрее урегулировать. Мы к такому разговору с американцами готовы, как только они созреют для разговора, мы примем в нем участие", — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он отметил, что претензии России к США по нарушению Договора касаются беспилотников и переноса с кораблей на сушу установок Mk-41, которые сейчас размещаются на территории Румынии и Польши.