МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ограничение полетов российской военной авиации над территорией США, если оно будет введено, не нанесет никакого вреда РФ, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Как сообщило ранее издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу.

"Мы не будем ввязываться в эту затею, которая инициирована со стороны США и которая идет во вред российско-американским отношения. Но нужно признать, что никакого ущерба, как морального, так и материального, мы ни в коем случае не понесем из-за возможного ограничения на полет нашей военной авиации", — сказал РИА Новости Швыткин.

Он обратил внимание на то, что полеты военной авиации РФ над территорией США минимальны. "И на нас это ни в коем случае не скажется", — убежден депутат.

Однако, по мнению парламентария, это добавит очередную "ложку дегтя" в российско-американские отношения.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.