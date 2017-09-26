МИД не исключил ответных мер при ограничении США наблюдательных полетов РФ

Возможное ограничение для России на наблюдательные полеты над США (6)

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва не исключает ответных мер в случае ограничения Вашингтоном наблюдательных полетов РФ над территорией США, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу.

"Естественно, мы должны будем изучить те решения, которые приняты американской стороной, с участием наших военных. Я думаю, что, скорее всего, речь пойдет о каких-то ответных мерах с нашей стороны", — сказал российский дипломат.