АНБ ведет слежку за иностранцами за пределами США, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) в соответствии со статьей 702 федерального закона Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ведет слежку за 100 тысячами иностранцев за пределами США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.

По словам высокопоставленных представителей разведки и правоохранительных органов, статья 702 федерального закона о слежке защищает США от терроризма, распространения оружия и иностранного шпионажа.

Неназванный высокопоставленный чиновник, уполномоченный делать заявления от лица АНБ, в беседе с телеканалом назвал статью "единственным самым важным действующим законодательным актом, которым располагает АНБ".

Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс написали письмо в конгресс с предложением сделать бессрочным закон, позволяющий вести электронную слежку за гражданами. В своем обращении Сешнс и Коутс напоминают, что соответствующие поправки к закону "О негласном наблюдении в целях внешней разведки" заканчивают свое действие в конце этого года. Речь идет о так называемом разделе 702 поправок от 2008 года, которым и регулируется электронная слежка.