МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России следует проанализировать итоги референдума в Иракском Курдистане; путь от референдума до формирования самостоятельного государства длинный, никто не может гарантировать, что он будет пройден до конца; ключевым вопросом здесь является не легитимность референдума, а его сроки, его уместность "здесь и сейчас", считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Тема признания или непризнания итогов референдума не столь актуальна. Путь от референдума до формирования самостоятельного и признанного другими державами государства весьма длинный, и никто точно не может гарантировать, что он будет когда-то пройден до конца", — написал Косачев в Facebook.

Поэтому Россия, как и большинство других государств, "не должна и не будет предпринимать поспешных шагов на этом направлении", отметил сенатор.

Предварительные итоги референдума о независимости в Иракском Курдистане (явка в 72% и 93% "за" после подсчета 9% бюллетеней) политик считает ожидаемыми. Курдистан — часть одного из сложнейших ближневосточных узлов, отмечает он.

"Курды — самый большой в мире этнос без собственного государства, и их желание обрести таковое понятно. Очевидно, что в условиях, когда Ближний Восток за несколько лет привели в состояние тотального хаоса направленным взрывом с явным внешним следом, курды могли усмотреть в этом шанс для реализации своей исторической мечты", — пишет сенатор.

В ситуации стабильности и устойчивости национальных государств таких шансов намного меньше, отметил Косачев. "И все те, кто радовался мятежной "арабской весне", а сегодня, по совпадению, протестуют против мирного референдума в Иракском Курдистане — по сути получили еще один продукт (помимо того же "Исламского государства"*) собственного вмешательства в ближневосточные процессы. И явно не последний", — подчеркнул он.

Косачев пояснил, что последствия реализации права курдов на самоопределение могут быть весьма серьезными, так как они затрагивают сразу несколько государств: Ирак, Турцию, Сирию, Иран. У каждого из них хватает своих проблем, отмечает Косачев, причём общая проблема с курдами — это противостояние мощному врагу в лице запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГ*.

"Не случайно и региональные, и западные державы обращались с призывами к иракским курдам отложить референдум и начать диалог между центральным правительством и мятежным регионом при международном посредничестве. То есть ключевой вопрос скорее не в легитимности референдума, а в его сроках, в его уместности здесь и сейчас", — заключил сенатор.

*Запрещенная в России террористическая организация