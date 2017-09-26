МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России следует проанализировать итоги референдума в Иракском Курдистане; путь от референдума до формирования самостоятельного государства длинный, никто не может гарантировать, что он будет пройден до конца; ключевым вопросом здесь является не легитимность референдума, а его сроки, его уместность "здесь и сейчас", считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Тема признания или непризнания итогов референдума не столь актуальна. Путь от референдума до формирования самостоятельного и признанного другими державами государства весьма длинный, и никто точно не может гарантировать, что он будет когда-то пройден до конца", — написал Косачев в Facebook.
Предварительные итоги референдума о независимости в Иракском Курдистане (явка в 72% и 93% "за" после подсчета 9% бюллетеней) политик считает ожидаемыми. Курдистан — часть одного из сложнейших ближневосточных узлов, отмечает он.
"Курды — самый большой в мире этнос без собственного государства, и их желание обрести таковое понятно. Очевидно, что в условиях, когда Ближний Восток за несколько лет привели в состояние тотального хаоса направленным взрывом с явным внешним следом, курды могли усмотреть в этом шанс для реализации своей исторической мечты", — пишет сенатор.
Косачев пояснил, что последствия реализации права курдов на самоопределение могут быть весьма серьезными, так как они затрагивают сразу несколько государств: Ирак, Турцию, Сирию, Иран. У каждого из них хватает своих проблем, отмечает Косачев, причём общая проблема с курдами — это противостояние мощному врагу в лице запрещенной в РФ и других странах террористической группировки ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация