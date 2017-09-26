МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские власти намерены ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает Wall Street Journal.
По данным газеты, ограничение станет ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". В рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом", — добавляет издание.
Американская делегация объявит о новых мерах во вторник в ходе встречи консультативной комиссии Договора по открытому небу, которая состоится в Вене.