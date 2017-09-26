СМИ сообщили о прекращении работы спасателей на острове Пхукет

БАНГКОК, 26 сен — РИА Новости. Спасатели острова Пхукет, сотрудники компании Phuket Lifeguard, которая по контракту с администрацией провинции Пхукет в течение последних семи лет обеспечивала спасение на воде на пляжах острова, прекращают работу 30 сентября в связи с истечением срока действия контракта, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.

Как и каждый год до этого, компания предоставила административному собранию провинции несколько месяцев назад заявку на бюджет на период с октября 2017 по октябрь 2018 года. Фирма запрашивала 22 миллиона таиландских бат (около 663 тысяч долларов) на организацию работы по спасению утопающих на всех пляжах Пхукета. Однако административное собрание снизило цифру бюджетных ассигнований на работу спасателей до 19,8 миллиона бат (около 596 тысячи долларов), сообщает издание.

После того, как фирма Phuket Lifeguard заявила о недостаточности выделяемых средств и отказалась продлевать контракт на новых условиях, административное собрание провинции приняло решение о проведении тендера на работы по спасению утопающих при принятом новом бюджете, говорится в сообщении. В настоящее время неизвестно, какая компания возьмет на себя спасение утопающих, так как тендер еще не проводился, сообщает Nation.

Работники Phuket Lifeguard подготовили и расставили на пляжах острова предупреждающие таблички о том, что, с 18.30 субботы 30 сентября спасатели на пляжах Пхукета работать не будут, а туристам придется купаться в море "на свой страх и риск".

В ходе специального брифинга для СМИ сотрудники компании обнародовали статистику, связанную с их работой в 2016 и 2017 годах. В 2016 году спасатели Phuket Lifeguard спасли из воды 761 человека. В 2017 году была оказана помощь 337 утопавшим, из которых 35 были гражданами Таиланда и 302 — иностранными туристами, говорится в сообщении.