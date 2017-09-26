СМИ сообщили о прекращении работы спасателей на острове Пхукет

БАНГКОК, 26 сен — РИА Новости. Спасатели острова Пхукет, сотрудники компании Phuket Lifeguard, которая по контракту с администрацией провинции Пхукет в течение последних семи лет обеспечивала спасение на воде на пляжах острова, прекращают работу 30 сентября в связи с истечением срока действия контракта, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.
После того, как фирма Phuket Lifeguard заявила о недостаточности выделяемых средств и отказалась продлевать контракт на новых условиях, административное собрание провинции приняло решение о проведении тендера на работы по спасению утопающих при принятом новом бюджете, говорится в сообщении. В настоящее время неизвестно, какая компания возьмет на себя спасение утопающих, так как тендер еще не проводился, сообщает Nation.
В ходе специального брифинга для СМИ сотрудники компании обнародовали статистику, связанную с их работой в 2016 и 2017 годах. В 2016 году спасатели Phuket Lifeguard спасли из воды 761 человека. В 2017 году была оказана помощь 337 утопавшим, из которых 35 были гражданами Таиланда и 302 — иностранными туристами, говорится в сообщении.