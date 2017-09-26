Около 360 граждан Китая сутки ждут вылета "ВИМ-Авиа" из Бельгии на родину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Порядка 360 пассажиров из Китая сутки ожидают вылета самолета авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту бельгийского города Льеж, передает телерадиокомпания RTBF.

Сообщается, что самолет "ВИМ-Авиа" с утра понедельника "заблокирован на взлетной полосе аэропорта в Льеже".

"Триста шестьдесят пассажиров ждали в терминале с 11 утра вылета на родину", — сообщил представитель аэропорта Кристиан Делькур.

Он отметил, что пассажиры "сбиты с толку и крайне разгневаны".

По словам Делькура, 180 человек удалось разместить в отеле, однако половине пришлось провести ночь в аэропорту.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации.

Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".