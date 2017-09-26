Около 360 граждан Китая сутки ждут вылета "ВИМ-Авиа" из Бельгии на родину

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Порядка 360 пассажиров из Китая сутки ожидают вылета самолета авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту бельгийского города Льеж, передает телерадиокомпания RTBF.
"Триста шестьдесят пассажиров ждали в терминале с 11 утра вылета на родину", — сообщил представитель аэропорта Кристиан Делькур.
Он отметил, что пассажиры "сбиты с толку и крайне разгневаны".
По словам Делькура, 180 человек удалось разместить в отеле, однако половине пришлось провести ночь в аэропорту.
Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".