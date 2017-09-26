В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, повреждено три дома в Докучаевске, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

В ведомстве отметили, что в результате обстрелов в подконтрольном ДНР городе Докучаевск повреждения получили три дома.