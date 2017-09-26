Охранника Дутерте застрелили рядом с президентской резиденцией в Маниле

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сотрудник службы безопасности президента (PSG) Филиппин найден застреленным недалеко от резиденции главы государства Родриго Дутерте в Маниле, сообщил журналистам руководитель службы Лопе Дагоя.
По его словам, власти проводят расследование происшествия, точная причина гибели охранника не установлена, также не известно, кто произвел выстрелы. Глава службы безопасности исключил вероятность того, что охранник президента мог погибнуть в результате умышленных действий.
Инцидент произошел во вторник утром в парке Малакананг недалеко от резиденции президента Филиппин. По данным службы безопасности, главы государства в момент стрельбы в здании не было.