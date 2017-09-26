Греческие СМИ проводят забастовку

АФИНЫ, 26 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. По решению профсоюзов во вторник проходит 24-часовая забастовка во всех СМИ Греции с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушать трудовые и социальные права сотрудников средств массовой информации.
В заявлении профсоюзов говорится, что за год переговоров с правительством и работодателями ничего не удалось добиться для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP. Благодаря этому фонду журналисты получали дополнительные пенсии, единовременную финансовую помощь в случае необходимости, медицинское обслуживание.
В последние годы финансового кризиса фонд переживает трудности, для его сохранения необходимы средства.
Профсоюз требует поддержать и расширить работу фонда с включением в него всех сотрудников всех без исключения средств массовой информации, стабильной работы для всех с равными правами, достойной заработной платы и пенсий, эффективных мер по борьбе с безработицей, подписания коллективных трудовых соглашений.
Работники прессы также требуют свободы печати.