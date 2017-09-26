Опубликованы предварительные результаты референдума в Иракском Курдистане

ЭРБИЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Более 93% участников референдума в Иракском Курдистане поддержали независимость региона, свидетельствуют данные подсчета 282 тысяч голосов (около 9% проголосовавших), сообщили РИА Новости в Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане.

"Подсчет продолжается, подсчитано 282 тысячи 17 голосов. За независимость проголосовали 93,29% избирателей, против — 6,71", — заявил представитель комиссии. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

По последним данным, в референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16%.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Принять участие в голосовании могли все граждане Ирака, зарегистрированные на территории Иракского Курдистана или в курдских районах. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании в понедельник участвовали не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступали через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.

Против референдума выступил не только официальный Багдад, но и соседи Иракского Курдистана, а также США и ООН. Турция и Иран начали учения на границе с регионом, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения. Парламент Ирака проголосовал за увольнение всех курдских чиновников, участвовавших в референдуме, потребовал передать контроль над границей Курдистана и соседних стран, а также вести все переговоры и сделки по нефти только с иракским правительством.

Иракский Курдистан — автономный регион на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.