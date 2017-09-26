Глава Интерпола рассказал, как кибертехнологии изменили преступления

ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Новая волна научно-технической революции поставила мир перед беспрецедентными вызовами преступности, заявил президент Интерпола, заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй на открытии 86-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола.

"Новая волна научно-технической революции уж наступила. Беспилотники уже широко используются во всех сферах. Через 50 лет более половины автомобилей на дорогах будут беспилотными. Через 20 лет квантовые компьютеры, возможно, смогут взломать все существующие в настоящее время пароли", — заявил Мэн Хунвэй.

Президент Интерпола подчеркнул, что все эти новые явления изменят не только жизнь людей, политическую и социально-экономическую ситуацию в мире, но и модели совершения преступлений.

"Все страны стоят перед лицом беспрецедентных за последнее столетие вызовов преступности. С 2000 по 2016 год в мире произошло около 70 тысяч террористических атак, а международное сообщество до сих пор не нашло эффективного реагирования на них", — заявил Мэн Хунвэй.

Он добавил, что ежегодно совершается около 170 миллионов киберпреступлений, процент раскрываемости которых составляет лишь "одну тысячную доли", а экономический ущерб от преступлений ежегодно превышает 445 миллиардов долларов.

Работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола открылась во вторник утром в Пекине. Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.