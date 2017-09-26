У островов Фиджи произошло мощное землетрясение

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник в Тихом океане недалеко от островов Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 04.20 по UTC (07.20 мск). Их эпицентр располагался к югу от островов Фиджи. Очаг залегал на глубине 98,1 километра. Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,5.

Данных о жертвах или разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.